В парламенте Норвегии создали Группу дружбы с Украиной

Этот шаг усилит украинско-норвежское межпарламентское взаимодействие .

В Украине приветствуют инициативу норвежских парламентариев о создании в Стортинге (парламенте) Норвегии Группы дружбы с Украиной, что станет новым важным проявлением солидарности со стороны Норвегии с нашим государством и еще одним подтверждением укрепления украинской-норвежского партнерства.

Об этом заявил посол Украины в Королевстве Норвегия Вячеслав Яцюк во время встречи с президентом Стортинга Тоне Вильхельмсен Трьоен, состоявшейся 9 апреля 2018 года, передает пресс-служба МИД Украины.

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В свою очередь, спикер парламента Норвегии подтвердила, что первая в истории украинско-норвежских отношений Группа дружбы с Украиной позволит усилить украинско-норвежское межпарламентское взаимодействие и расширить возможности поддержки Украины со стороны депутатов Стортинга.

Группу дружбы с Украиной в парламенте Норвегии возглавит авторитетный норвежский политик, бывший Президент Стортинга Олемик Томмессен.

Также сообщается, что посол Украины ознакомил спикера Стортинга с прогрессом в реализации внутренних реформ в Украине и усилиями по противодействию продолжающейся российской агрессии.

Вячеслав Яцюк выразил благодарность за последовательную позицию Норвегии в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание в этой связи было уделено важности усиления международной солидарности в деле освобождения украинских политзаключенных, которые продолжают удерживаться на территории России и временно оккупированного Крыма.

Украинский дипломат также выразил надежду на важную роль депутатов Стортинга в обеспечении чествования в Норвегии 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

В ходе встречи президент Стортинга сообщила о своей готовности посетить Украину с визитом осенью 2018 г. по приглашению председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщалось 4 апреля, Норвегия даст 3,6 млн евро на реформы в Украине.