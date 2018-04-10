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В Госдуме обвиняют Британию в давлении на Скрипаль

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На дочь российского экс-шпиона пытаются повлиять спецслужбы Великобритании, чтобы под вымышленным предлогом тайно вывезти ее в США, уверены в Госдуме.
Сергей и Юлия Скрипаль
Сергей и Юлия Скрипаль
news.sky.com

Юлия Скрипаль должна иметь возможность решать свою судьбу самостоятельно, без давления британских спецслужб. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, сообщает во вторник, 10 апреля РИА Новости.

"Российской гражданке Юлии Скрипаль британские власти обязаны предоставить возможность самостоятельно решать свою судьбу без давления на нее со стороны спецслужб. Попытки Лондона или Вашингтона запутать следствие, повлиять на Скрипаль и под вымышленными предлогами попытаться тайно вывезти гражданку России в США или другую страну являются незаконными и направлены на сокрытие истины в расследовании инцидента с отравлением", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Ранее в России заявляли, что с помощью переселения Скрипалей в США Великобритания якобы уничтожает доказательства относительно отравления.

Как сообщалось, Юлия Скрипаль отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации.

 

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Теги: Россия, Госдума РФ, отравление, Великобритания, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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