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В Германии собака убила семимесячного ребенка

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До нападения собака не подавала никаких признаков агрессии.
Домашний любимец оказался хладнокровным убийцей
Домашний любимец оказался хладнокровным убийцей
depositphotos.com

В Германии домашний пес набросился на семимесячного малыша и загрыз его насмерть.

Несчастье случилось в нескольких десятков километров от Франкфурта, в деревне Бад Кенинг. Домашний любимец, ранее не подававший признаков агрессии, напал на ребенка и укусил его за голову. От полученных травм младенец скончался, передает The Independent.  В данный момент полиция пытается выяснить, что стало причиной нападения собаки на ребенка.

Это произошло через неделю после того, как стаффордширский терьер убил двух человек – 27-летнего хозяина и его мать.

Напомним, в Германии сотни тысяч граждан подписали петицию против усыпления того самого стаффордширского терьера. Власти говорят, что могут прислушаться к обществу.

Также напомним, что 14 марта под Одессой пенсионерку растерзали три алабая. Женщина оказалась в реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. 

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Теги: Германия, собака, убийство, смерть ребенка
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