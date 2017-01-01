Меркель заговорила о политических факторах проекта Северный поток-2

Транзит природного газа через территорию Украины необходимо сохранить. Необходимо учитывать политическую составляющую этого вопроса, считает канцлер ФРГ.

Германия приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода Северный поток-2 и считает важным сохранение транзита через ее территорию. Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине во вторник, 10 апреля.

"Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому (строительство газопровода Северный поток-2 – ред.) вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию", – сказала Меркель.

Канцлер ФРГ подчеркнула важность сохранения транзита газа через территорию Украины.

"Я четко обозначила, что проект Северный поток-2 без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен. Поэтому, как вы видите, это не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы", – сказала Меркель.

Как сообщалось, 10 апреля президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию провел переговоры с Ангелой Меркель. Также стало известно, что в ближайшее время состоится встреча лидеров Украины, Германии и Франции. Это не будут переговоры в нормандском формате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet