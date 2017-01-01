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Штаты направили к Сирии еще один эсминец - СМИ

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Такое решение было принято после совещания в Белом доме и обсуждения химической атаки в сирийской Думе. Эсминец USS Porter сможет добраться к Сирии через несколько дней.
У США в Средиземном море уже есть один эсминец - USS Donald Cook
У США в Средиземном море уже есть один эсминец - USS Donald Cook

США направили еще один ракетный эсминец к берегам Сирии. Как сообщает The Wall Street Journal, такое решение было принято после совещания в Белом доме и обсуждения химической атаки в сирийской Думе.

У США в Средиземном море уже есть один эсминец - USS Donald Cook. В зоне поражения его ракет находится почти вся территория Сирии. Второй эсминец USS Porter сможет добраться туда через несколько дней. Откуда эсминец США направился к побережью Сирии, пока неясно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у американских властей есть много вариантов военного ответа на ситуацию в сирийском городе Дума. Трамп подчеркнул, что решение будет принято вечером 10 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение химоружия сирийской правительственной армией. 

 

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Теги: Сирия
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Источник: korrespondent.net

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