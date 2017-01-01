Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл

Комментариев: 0
В комиксе также рассказывается о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, его карьере в армии. Также внимание уделяется биографии Меган Маркл.
Вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл
Вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл
Скриншот из видео

В Британии вышел комикс, рассказывающий историю любви принца Гарри и Меган Маркл. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 10 апреля.

Читай также: По случаю свадьбы: в честь Меган Маркл и принца Гарри создали духи

Отмечается, что в комиксе рассказывается не только история знакомства и любви пары. Авторы вспомнили и о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, и о его карьере в армии.

Также в комиксе уделили внимание биографии Меган Маркл и ее благотворительной деятельности.

Ранее сообщалось, будет ли Принц Гарри заключать брачный договор с Меган Маркл. Принц Гарри и Меган Маркл недавно получили одобрение на свадьбу от Елизаветы II

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: принцесса Диана, свадьба, видео, Комиксы, принцесса, принц Гарри, Меган Маркл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь