В Британии вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл

В комиксе также рассказывается о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, его карьере в армии. Также внимание уделяется биографии Меган Маркл.

Вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл Скриншот из видео

В Британии вышел комикс, рассказывающий историю любви принца Гарри и Меган Маркл. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 10 апреля.

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Отмечается, что в комиксе рассказывается не только история знакомства и любви пары. Авторы вспомнили и о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, и о его карьере в армии.

Также в комиксе уделили внимание биографии Меган Маркл и ее благотворительной деятельности.

Ранее сообщалось, будет ли Принц Гарри заключать брачный договор с Меган Маркл. Принц Гарри и Меган Маркл недавно получили одобрение на свадьбу от Елизаветы II