В Британии вышел комикс о любви принца Гарри и Меган Маркл
В комиксе также рассказывается о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, его карьере в армии. Также внимание уделяется биографии Меган Маркл.
В Британии вышел комикс, рассказывающий историю любви принца Гарри и Меган Маркл. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 10 апреля.
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Отмечается, что в комиксе рассказывается не только история знакомства и любви пары. Авторы вспомнили и о смерти матери Гарри, принцессы Дианы, и о его карьере в армии.
Также в комиксе уделили внимание биографии Меган Маркл и ее благотворительной деятельности.
Ранее сообщалось, будет ли Принц Гарри заключать брачный договор с Меган Маркл. Принц Гарри и Меган Маркл недавно получили одобрение на свадьбу от Елизаветы II
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