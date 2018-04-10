В России сумасшедший до смерти избил 70-летнего охранника мечети

Избиение произошло в мечети между богослужениями rutraveller.ru

Днем, 9 апреля, в Соборной мечети Санкт-Петербурга произошло жестокое избиение. 20-летний парень избил 70-летнего охранника мечети. 10 апреля пострадавший скончался в больнице от полученных травм, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

У подозреваемого обнаружены признаки психического расстройства – его доставили в одну из психиатрических лечебниц Санкт-Петербурга.

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По словам очевидцев, причиной конфликта между охранником и прихожанином стал богословский диспут. Отстаивая свою позицию, молодой человек пустил в ход кулаки. У охранника 1974 года рождения к моменту прибытия полиции и скорой помощи была пробита голова, отсутствовало сознание, зрачки не реагировали на свет. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Пожилой мужчина умер в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, не приходя в сознание. Сейчас решается вопрос об избрании убийце меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, в понедельник, 10 апреля во Львове охрана ресторана до смерти избила мужчину.