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В школе в РФ ученики устроили поножовщину, есть раненый

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В ходе драки между старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения один подросток нанес другому несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии, заявили в Следственном комитете РФ.
В российской школе ученики устроили резню
В российской школе ученики устроили резню
Newpost.gr

В России в одной из школ города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа старшеклассники устроили поножовщину, в результате которой один ученик получил ранения. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Отмечено, что сообщение о конфликте в учебном заведении поступило в правоохранительные органы 10 апреля в 13:25 по местному времени (11:25 по киевскому времени).

"В ходе драки между старшеклассниками 2000 и 2001 годов рождения один подросток нанес другому несколько ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СКР начал проверку по факту резни в школе. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и устанавливают причины конфликта.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Ленинского района Иркутска (РФ) 5 апреля ученик девятого класса нанес удар ножом однокласснику во время урока.

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Теги: Россия, школа, школьники, драка, ученик, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    10.04.2018, 17:08
Оценка:  0
Woodbrother
русский мир- мир озлобленных дураков.
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