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Трамп отменил визит в Перу из-за подготовки ответа по Сирии

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Вместо Трампа в Латинскую Америку поедет вице-президент Майк Пенс, заявили в Белом доме.
Трамп пообещал дать ответ на химическую атаку в Сирии
Трамп пообещал дать ответ на химическую атаку в Сирии
zumapress.com

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на саммит Америк, который состоится в столице Перу Лиме, для подготовки ответа на химическую атаку в Сирии.

Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает со ссылкой на Белый дом агентство Reuters.

По информации администрации американского президента, вместо Трампа на саммит в Перу отправится вице-президент США Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

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Теги: Латинская Америка, США, Сирия, визит, Трамп, Дональд Трамп, химическое оружие
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