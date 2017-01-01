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В России обрушилось перекрытие в супермаркете

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Произошло обрушение перекрытий со второго на первый этаж в супермаркете в российском городе Курган. Из здания эвакуировали 33 человека, погибших и пострадавших нет, сообщили спасатели.
Последствия обрушения перекрытия в супермаркете
Последствия обрушения перекрытия в супермаркете
Вконтакте/Аноним Курган

В России в одном из супермаркетов Магнит в городе Курган обрушилось перекрытие. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщает во вторник, 10 апреля, РБК.

"(Произошло) обрушение перекрытий со второго на первый этаж. В настоящее время проведен первичный осмотр всех этажей здания пожарными и спасателями на наличие людей, все люди эвакуированы. Угрозы разрушения здания нет", - заявили в министерстве.

Отмечено, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

На горячей линии супермаркета сообщили, что после обрушения перекрытий в здании магазин закрыт.

"Магазин Магнит расположен на первом этаже здания на правах аренды. Сотрудники своевременно заметили деформацию потолка и оперативно эвакуировали покупателей и персонал", - сообщил представитель супермаркета.

По предварительным данным, из-за обрушения перекрытия из здания эвакуировали 33 человека.

Ранее сообщалось, что в столице России Москве в торговом центре Персей в среду, 4 апреля, произошел пожар.

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Теги: Россия, крыша, обвал, Супермаркет, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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