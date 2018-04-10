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В США с неба падали мертвые гуси

Комментариев: 2
Дождь из мертвых птиц удивил жителей Айдахо-Фолс.
На город выпало более 50 мертвых птиц
На город выпало более 50 мертвых птиц
скриншот из видео

В субботу, 7 апреля, в американском городе Айдахо-Фолс (штат Айдахо), с неба начали падать мертвые гуси. В общей сложности, на город выпало более 50 погибших птиц. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на один из американских каналов.  

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Во время грозы с градом, помимо естественных атмосферных осадков, с неба начали падать еще и гуси. Все птицы выпали в радиусе несколько сотен метров. Представитель департамента охотничьих и рыбных ресурсов штата Джейкоб Берл рассказал, что в воскресенье, 8 апреля, убрал 48 белых гусей и три гуся Росса. Еще несколько погибших птиц оставались на крышах домов до понедельника, не замеченные жителями города.

Десятки мертвых гусей падали с неба
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Джейкоб Берл считает, что стая гусей летела в Канаду, и была убита молнией. Если бы гуси попали под град, они бы спланировали на землю и приземлились в разных местах.

Напомним, в декабре 2017 года в Мексике прошел настоящий рыбный дождь - мертвая рыба падала с неба в больших количествах.

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Теги: США, гуси, природа, гроза
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Комментариев (2)
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Alexandr    10.04.2018, 18:55
Оценка:  0
Alexandr
Эх, Паниковского там не было.
Бувший_східняк    10.04.2018, 19:23
Оценка:  -1
Бувший_східняк
++++
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