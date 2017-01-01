Помощник Трампа по внутренней безопасности подал в отставку

Помощник главы США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку по просьбе Джона Болтона, нового советника Трампа по национальной безопасности, заявили в Белом доме.

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт подал в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает во вторник, 10 апреля, агентство Reuters.

По ее словам, Боссерт ушел в отставку по просьбе Джона Болтона, нового советника Трампа по национальной безопасности.

"Президент благодарен за приверженность Тома защите и безопасности нашей страны", - отметила Сандерс.

Она подчеркнула роль Боссерта в защите США от террористических угроз, укреплении американской кибербезопасности и реагировании на стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что против адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна начато расследование по подозрению в банковском мошенничестве и финансовых нарушениях.

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