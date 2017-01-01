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США отправляют ударную группу кораблей в Средиземное море

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В состав ударной группы, кроме авианосца USS Harry S. Truman, вошли ракетный крейсер и четыре эскадренных миноносца, а позже к группе присоединятся еще два корабля. Всего на судах находится 6,5 тыс. матросов.
Ударная группа кораблей ВМС США
Ударная группа кораблей ВМС США
U.S. NAVY

Возглавляемая авианосцем USS Harry S. Truman ударная группа ВМС США, отправится 11 апреля через порт Норфолк, штат Вирджиния, в Средиземное море для развертывания на Ближнем Востоке и у берегов Европы. Это первая боевая миссия авианосца после 10-месячного ремонта, сообщает Star and Stripes.

Отмечено, что в состав ударной группы, кроме авианосца, вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut.

Ожидается, что позже к группе присоединятся еще два миноносца USS Jason Dunham и USS The Sullivans. На кораблях находится 6,5 тыс. матросов.

Предполагается, что эскадра заменит ударную группу во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt, которая в течение четырех месяцев находилась на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил поездку на Саммит Америк в Перу для подготовки ответа на химическую атаку в Сирии, которая произошла в сирийском городе Дума 7 апреля. Ее жертвами стали не менее 60 человек.

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Теги: Россия-США, США, корабль, корабли, ВМС, Средиземное море, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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