На место химатаки в Сирии отправится миссия ОЗХО

Исполнительный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю принял решение отправить специалистов на место для установления фактов возможной химической атаки.

Жертвы газовой атаки в сирийском Хан-Шейхуне в апреле 2017 года

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ближайшее время направит свою миссию по установлению фактов в сирийском городе Дума, где предположительно произошла химическая атака. Об этом говорится в релизе ОЗХО, передает РБК.

Отмечено, что после появления первых сообщений о применении химического оружия в Думе организация собирала и анализировала информацию из всех доступных источников, теперь исполнительный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю принял решение отправить специалистов на место для "установления фактов, связанных с этими обвинениями".

В организации направили запрос сирийским властям с просьбой принять необходимые меры для развертывания миссии.

"Это совпало с запросом от Сирии и России расследовать обвинения в применении химоружия в Думе", - говорится в сообщении.

Напомним, химическая атака в Сирии произошла в сирийском городе Дума 7 апреля. Ее жертвами стали около 70 человек.

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