Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по Сирии

Комментариев: 0
На заседании будут рассмотрены проекты резолюций Соединенных Штатов и Российской Федерации о механизме расследования химических атак в Сирии.
Совет безопасности ООН соберется из-за химической атаки в Сирии
Совет безопасности ООН соберется из-за химической атаки в Сирии
Getty Images

Заседание Совета безопасности ООН состоится во вторник, 10 апреля в 22:00 по киевскому времени, сообщает РИА Новости.

Россия намерена поставить на голосование два проекта резолюции по расследованию предполагаемых химатак в Сирии. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

Как отмечается, один из проектов предлагает учредить механизм по расследованию химических атак в Сирии, другой касается поддержки по направлению экспертов ОЗХО на место предполагаемого инцидента в Восточной Гуте.

Подробности о проекте резолюции США пока неизвестны.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что Совбез не может дать жесткий ответ на химатаку в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, ООН, химическое оружие, Конфликт в Сирии, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь