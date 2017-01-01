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В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта

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Один человек погиб в результате столкновения военного вертолета с башней. Сотрудник аэропорта был смертельно ранен осколками, экипаж не пострадал.
Вертолет врезался в башню аэропорта
Вертолет врезался в башню аэропорта

Военный вертолет в немецком городе Швайнфурт в понедельник, 9 апреля, врезался в башню аэропорта, в результате чего погиб работник аэропорта, сообщает АР.

"Сотрудник аэропорта в южной Германии скончался после того, как в него попал обломок, когда лопасти вертолета врезались в здание диспетчерской башни", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что столкновение произошло, когда военный транспортный вертолет приземлялся в аэропорту для дозаправки.

Четыре члена экипажа не пострадали, однако обломки вертолета ранили 60-летнего работника аэродрома. 60-летнего мужчину госпитализировали, однако ночью он скончался в больнице.

Как сообщалось, под Полтавой упал вертолет. Ранее также вертолет разбился в Словакии.

 

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Теги: авиация, смерть, Германия, вертолет
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Источник: korrespondent.net

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