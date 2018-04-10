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Мэй, Макрон и Трамп договорились совместно ответить на химатаку в Сирии

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Руководители Великобритании, Франции и США скоординировали общий ответ на использование химического оружия в Сирии. Они договорились о совместных действиях по ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эммануэлем Макроном согласилась со словами о том, что международное сообщество "должно ответить" на применение химического оружия в Сирии. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает Sky News.

Отмечено, что в ходе отдельного разговора британский премьер и Трамп признали сообщения о химатаке в Сирии "чрезвычайно достойными осуждения". Ответ международного сообщества лидеры считают необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире.

США, Британия и их союзники должны работать в тесном контакте, чтобы привлечь исполнителей атаки к ответственности, говорится в сообщении офиса Мэй.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил свою поездку на Саммит Америк, который состоится в Лиме (Перу), чтобы подготовить ответ США на ситуацию в Сирии и проследить за развитием ситуации в мире.

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Теги: Сирия, Дональд Трамп, химическое оружие, Тереза Мэй, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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big-montesu    10.04.2018, 23:21
Оценка:  -2
big-montesu
Начнут третью мировую?
Letohradek    10.04.2018, 23:21
Оценка:  0
Letohradek
Начнут принуждать к миру, кремлевских подонков. Всего лишь
big-montesu    10.04.2018, 23:21
Оценка:  -1
big-montesu
Подонки будут принуждать подонков?
И как принуждать,ракетами?
Letohradek    10.04.2018, 23:21
Оценка:  -1
Letohradek
Своими возмущениями уже не поможешь кремлевским подонкам. Новая партия убийц сирийцев, очень скоро отправится на встречу с "вагнеровцами". Все будет хорошо!
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