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Генсек ООН потребовал допустить экспертов к месту химатаки в Сирии

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Критически важно, чтобы специалистам из Организации по запрещению химического оружия был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие, заявил Антониу Гутерреш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потребовал обеспечить специалистам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) полный доступ к месту химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика сообщает во вторник, 10 апреля, РИА Новости.

"Критически важно, чтобы им был обеспечен полный и беспрепятственный доступ для того, чтобы определить, использовалось ли химическое оружие", - сказал он.

При этом представитель генсека ООН отметил, что в ОЗХО нет полномочий для установления виновных в химатаке.

Напомним, ранее стало известно, что ОЗХО направит в сирийскую Думу специалистов для "установления фактов" о химической атаке.

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Теги: ООН, Сирия, химическое оружие, генсек оон, генсек
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Источник: korrespondent.net

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