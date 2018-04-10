РФ заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции США по Сирии

Россия наложила вето на американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.



Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии, сообщает РИА Новости.

За документ во вторник, 10 апреля, проголосовали 12 членов Совета, против – Россия и Боливия, Китай воздержался.

США вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии.

В документе США настаивают, что после изучения доклада новой независимой миссии (UNIMI), Совет Безопасности ООН должен заявить о нарушении резолюции 2118 (об установлении международного контроля над химическим оружием Сирии и его уничтожении) и принять меры по Главе VIIУстава ООН (которая определяет действия в отношении угрозы мира).



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Ранее сообщалось, что ОЗХО направит в сирийскую Думу специалистов для "установления фактов" о химической атаке.

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