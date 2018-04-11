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В Афганистане нашли пропавшего 30 лет назад украинца

Комментариев: 1
Жителя Волыни считали погибшим в течение 30 лет, в Афганистане мужчина принял ислам и уже не помнит украинского языка и своего имени. Бывшего военного планируют вернуть в Украину через месяц.
Пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец Игорь Белокуров
Пропавший 30 лет назад в Афганистане украинец Игорь Белокуров
скриншот із відео

В Афганистане участники экспедиции случайно обнаружили бывшего пленного, которого на Волыни считали погибшим в течение 30 лет. Мужчина принял ислам и уже не помнит украинского языка и своего имени, говорится в сюжете ТСН.

Через переводчиков мужчина рассказал, что сам родом из Волыни. Жители села Новая Глуша узнали на видео, что это их земляк Игорь Белокуров. Воин бесследно исчез в 1988 году в провинции Кандагар. Его мать только недавно смирилась со смертью сына, сделав на кладбище символическую могилу. Экспедиция случайно наткнулась на бывшего военного.

“Имя у него Амредин. По-русски, по-украински он не говорил, мы с ним общались через переводчика. Но после того, как мы расстались, переводчик сказал, что это могло быть в целях безопасности для него“, - рассказал участник экспедиции.

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В союзе ветеранов Афганистана сразу поняли, о ком идет речь, потому что тогда пропали трое военных. Смерть одного из них подтвердили, а другой пропал совсем в другом месте. В ведомстве обещают, что бывшего военного вернут в Украину через месяц.

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Теги: Афганистан, видео, украинцы, украинец, афганцы, война в афганистане, Пленные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fitt@r    11.04.2018, 00:53
Оценка:  0
fitt@r
а он хочет что б его вернули в украину?
andrei250181    11.04.2018, 01:04
Оценка:  0
andrei250181
тебя ебет?
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