В Афганистане нашли пропавшего 30 лет назад украинца

Жителя Волыни считали погибшим в течение 30 лет, в Афганистане мужчина принял ислам и уже не помнит украинского языка и своего имени. Бывшего военного планируют вернуть в Украину через месяц.

В Афганистане участники экспедиции случайно обнаружили бывшего пленного, которого на Волыни считали погибшим в течение 30 лет. Мужчина принял ислам и уже не помнит украинского языка и своего имени, говорится в сюжете ТСН.

Через переводчиков мужчина рассказал, что сам родом из Волыни. Жители села Новая Глуша узнали на видео, что это их земляк Игорь Белокуров. Воин бесследно исчез в 1988 году в провинции Кандагар. Его мать только недавно смирилась со смертью сына, сделав на кладбище символическую могилу. Экспедиция случайно наткнулась на бывшего военного.

“Имя у него Амредин. По-русски, по-украински он не говорил, мы с ним общались через переводчика. Но после того, как мы расстались, переводчик сказал, что это могло быть в целях безопасности для него“, - рассказал участник экспедиции.

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В союзе ветеранов Афганистана сразу поняли, о ком идет речь, потому что тогда пропали трое военных. Смерть одного из них подтвердили, а другой пропал совсем в другом месте. В ведомстве обещают, что бывшего военного вернут в Украину через месяц.