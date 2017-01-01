Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии

Проект резолюции России о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совбезе ООН необходимой поддержки.

Проект резолюции России по расследованию химических атак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН достаточной поддержки и не был принят.

Документ одобрили шесть стран. Две страны воздержались при голосовании. Против выступили семь государств.





Россия в ООН: Химатака в Думе - постановка 10 апреля США обратились в Совбез ООН с целью провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии.

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