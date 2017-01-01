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Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии

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Проект резолюции России о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не получил в Совбезе ООН необходимой поддержки.
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
 
Проект резолюции России по расследованию химических атак в Сирии не получил в Совете Безопасности ООН достаточной поддержки и не был принят. 
 
Документ одобрили шесть стран. Две страны воздержались при голосовании. Против выступили семь государств.
 
 
10 апреля США обратились в Совбез ООН с целью провести голосование по проекту создания нового механизма для расследования предполагаемых химических атак в Сирии.

Россия в ООН: Химатака в Думе - постановка
 
Ранее сообщалось, что в сирийской Думе в результате химической атаки погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение сирийской правительственной армией химоружия. 

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Теги: Россия, ООН, резолюция, Конфликт в Сирии, совбез
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Источник: korrespondent.net

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