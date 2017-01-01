Трамп восстановил возможность въезда в США для граждан Чада
Чад, по распоряжению американского президента исключили из списка стран, въезд которым в США запрещен по соображениям безопасности.
Президент США Дональд Трамп распорядился исключить Чад из числа стран, въезд которым в штаты запрещен по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Въезд в США граждан Чада в качестве иммигрантов и не иммигрантов по деловым и туристическим визам не будет иметь пагубных последствий для интересов США", – говорится в распоряжении Трампа.
Напомним, Чад был включен в число таких стран в 2017 году на основании того, что власти страны не предпринимают достаточных мер по сотрудничеству с властями США в области безопасности и борьбы с терроризмом.
Теперь же Чад "доказал свою приверженность продолжению сотрудничества с США", отмечается в документе.
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Помимо Чада в список вошли такие страны как Иран, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Судан и Ирака. Впоследствии из списка был убран Ирак и Судан, но была добавлена КНДР, а также чиновники Венесуэлы.
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