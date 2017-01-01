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Совбез ООН не смог договориться по Сирии

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Члены Совета Безопасности ООН не смогли договориться и согласовать документ по расследованию применения химического оружия в Сирии.
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
Getty Images

Совет Безопасности ООН во вторник, 10 апреля, не принял проекты резолюций России и США по расследованию применения химического оружия в Сирии. Документы не набрали необходимого количества голосов. 
 
Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума.
 
Россия выставила на голосование два документа. Первый – проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии. 
 
Второй – резолюция, поддерживающая отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место инцидента в Думу для проведения расследования. В ней осуждается "любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии" и содержится требование ко всем сторонам конфликта в Сирии без промедления предоставить свободный и безопасный доступ экспертам ОЗХО к месту инцидента.
 
 
Основное отличие двух документов в том, кто и как должен определить виновных. США настаивали на том, что новый механизм должен определить виновных в использовании химического оружия в Сирии, после чего СБ ООН имел бы право санкционировать силовой ответ. 

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В российском проекте отмечается, что Совбез "досконально изучит" выводы комиссии, которая, однако, сама не назовет виновных в преступлениях, оставив это на усмотрение СБ ООН.

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Теги: ООН, химическое оружие, Конфликт в Сирии, совбез
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Источник: РИА Новости

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