Мэй отказала Трампу в нанесении совместного удара по Сирии – СМИ

Американский президент предложил британскому премьер-министру нанести совместный военный удар по войскам президента Сирии Башара Асада.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказала президенту США Дональду Трампу в нанесении совместного удара по Сирии, сообщает газета The Times

Сообщается, что разговор между лидерами стран состоялся во вторник, 10 апреля. По данным издания, Трамп предложил Мэй нанести совместный военный удар по войскам президента Сирии Башара Асада в ответ на предполагаемое использование химического оружия в Думе.





На место химатаки в Сирии отправится миссия ОЗХО Британский ремьер ответила Трампу отказом. По ее мнению Мэй, сторонам необходимо дождаться доказательств химатаки в Сирии.

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