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В Азербайджане стартуют внеочередные выборы президента

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На пост президента Азербайджана претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент избирается на семь лет.
Флаг Азербайджана
Флаг Азербайджана
АР

В Азербайджане в среду, 11 апреля, пройдут президентские выборы. 
 
Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако действующий глава государства Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов
 
На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства.
 
Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.
 
В Азербайджане отсутствует нижний порог явки избирателей, выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

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Напомним, Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

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Теги: Выборы, Азербайджан, выборы президента, президентские выборы
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Источник: Интерфакс

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