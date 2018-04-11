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США готовят новые санкции против России

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Новый пакет санкций США предполагает запрет на операции с российским государственным долгом для американцев и американских компаний.
США намерены ввести новые антироссийские санкции
США намерены ввести новые антироссийские санкции
Reuters

США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса
 
Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ. 
 
Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
 
Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.
 
Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
 
Возможное введение новых санкций связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Обвал рубля и миллиарды убытков. Удары санкций США
 
Напомним, ранее США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из так называемого "кремлевского списка".

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Теги: Россия-США, США, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Дратутий    11.04.2018, 07:07
Оценка:  0
Дратутий
Ахахахахахахаха
Бувший_східняк    11.04.2018, 06:08
Оценка:  +2
Бувший_східняк
Все ж во благо, чи не так?
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