США готовят новые санкции против России

Новый пакет санкций США предполагает запрет на операции с российским государственным долгом для американцев и американских компаний.



США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в США планируют ввести новый пакет санкций против России. Соответствующий документ находится в базе документов Конгресса

Санкции предусматривают запрет на финансовые операции, связанные с государственным долгом РФ.

Под ограничения могут попасть соглашения с ценными бумагами, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.

Санкции также могут затронуть Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

Ограничения должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.





Обвал рубля и миллиарды убытков. Удары санкций США Возможное введение новых санкций связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet