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В Хабаровске на улице рухнул вертолет: есть жертвы

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В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолет Ми-8. По предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на одной из улиц российского Хабаровска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел утром 11 апреля в районе улиц Антенная –Хирургическая Хабаровска.

"На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", – говорится в сообщении.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В то же время Следственный комитет РФ сообщает о двух погибших и двух пострадавших.

В сети опубликован видеоролик с места крушения, на котором виден дым. По словам автора ролика, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. 



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Ранее сообщалось, что под Полтавой упал вертолет.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, видео, вертолет, крушение
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Источник: korrespondent.net

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