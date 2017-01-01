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Немецкий миллиардер пропал в Альпах

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В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл Эриван Хауб. Где находится 58-летний глава холдинга Tengelmann, неизвестно с минувших выходных.
Альпы
Альпы
АР
 
В Альпах на границе Италии и Швейцарии пропал глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб, сообщает Reuters.
 
58-летний Хауб, который увлекается катанием на горных лыжах, пропал в зоне Червино утром 7 апреля. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в этот же день вечером.
 
Писки миллиардера осложняют непростые погодные условия. Ближайшие родственники выделили дополнительные средства на поиски бизнесмена, однако по мнению спасателей, они приносят мало пользы из-за плохой погоды.
 
Холдинг Tengelmann контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей, среди которых OBI. По данным Forbes, семья Хауба владеет одним из самых больших состояний в Европе.

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Напомним, ранее при сходе лавины в горах Швейцарии погибли пять лыжников.

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Теги: горы, Альпы, миллиардер, Поиски людей
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Источник: korrespondent.net

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