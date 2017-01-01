Немецкий миллиардер пропал в Альпах

В Альпах пропал немецкий миллиардер Карл Эриван Хауб. Где находится 58-летний глава холдинга Tengelmann, неизвестно с минувших выходных.

В Альпах на границе Италии и Швейцарии пропал глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб, сообщает Reuters

58-летний Хауб, который увлекается катанием на горных лыжах, пропал в зоне Червино утром 7 апреля. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован в этот же день вечером.

Писки миллиардера осложняют непростые погодные условия. Ближайшие родственники выделили дополнительные средства на поиски бизнесмена, однако по мнению спасателей, они приносят мало пользы из-за плохой погоды.





Тысячи людей застряли по дороге во Французские Альпы, есть погибший Холдинг Tengelmann контролирует ряд розничных компаний и торговых сетей, среди которых OBI. По данным Forbes, семья Хауба владеет одним из самых больших состояний в Европе.

Напомним, ранее при сходе лавины в горах Швейцарии погибли пять лыжников

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet