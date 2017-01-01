Памятник открыли в восьмую годовщину Смоленской катастрофы. Он выполнен из черного гранита в виде ступенек трапа самолета, на котором нанесены фамилии всех жертв трагедии.

В центре Варшавы на площади Пилсудского открыли памятник жертвам Смоленской трагедии. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает Укринформ.

В мероприятии приняли участие первые лица государства и родственники погибших.

Монумент выполнен из черного гранита в виде ступенек трапа самолета, на котором нанесены фамилии всех жертв катастрофы.

“Без всяких титулов, без функций, просто 96 человек, которые направлялись в Катынь, чтобы сохранить память. Только это является достаточным поводом, чтобы этот памятник здесь появился”,- заявил во время открытия монумента лидер PiS Ярослав Качиньский.

Президент Анджей Дуда выразил убеждение, что этот памятник скоро станет “святым местом для всех поляков”.

“Я верю в то, что он нас будет объединять независимо от взглядов, политической окраски, независимо от убеждений”, - констатировал он.

После этого Дуда и Качиньский приняли участие в закладке камня под строительство памятника экс-президенту Леху Качиньскому, который может появиться в центре Варшавы в день независимости Польши 11 ноября.

Cмотрите фотогалерею: В Варшаве открыли памятник жертвам Смоленской катастрофы

Ранее председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском стал взрыв на борту самолета Ту-154М.

Напомним, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

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