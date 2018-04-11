Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели - доклад

Комментариев: 2
С продолжением конфликта на востоке страны украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, говорится в докладе организации Freedom House.
В Украине снизились демократические показатели
В Украине снизились демократические показатели
Getty Images

В Украине впервые со времени Революции достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Об этом говорится в ежегодном докладе организации Freedom House под названием Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism, опубликованном в среду, 11 апреля, пишет Голос Америки.

Отмечается, что с продолжением конфликта на востоке страны украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.

"Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ в Украине", - отметил директор проекта Страны в переходном периоде Нейт Шенкан.

Он указал на то, что, хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.

По словам Шенкана, окно возможностей для Украины не закрылось, но оно сузилось.

"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", - добавил он.

Ранее международная правозащитная организация Freedom House в своем отчете Свобода в мире 2018 отнесла Украину к категории частично свободных стран.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, майдан, революция, демократия, доклад, Freedom house, Евромайдан, война на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Тетракварк    11.04.2018, 10:13
Оценка:  0
Тетракварк
Справедливая критика, особенно учитывая некоторые скандалы. Я думаю стоит прислушаться к аналитическим выводам старой и уважаемой во всем Мире организации.
МаксимУм    11.04.2018, 09:47
Оценка:  +1
МаксимУм
Петя пошёл за яныком... Может место проклятое?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь