В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели - доклад

С продолжением конфликта на востоке страны украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, говорится в докладе организации Freedom House.

В Украине впервые со времени Революции достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Об этом говорится в ежегодном докладе организации Freedom House под названием Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism, опубликованном в среду, 11 апреля, пишет Голос Америки.

Отмечается, что с продолжением конфликта на востоке страны украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.

"Нападения на гражданское общество и политических оппонентов взорвали движущую силу процесса реформ в Украине", - отметил директор проекта Страны в переходном периоде Нейт Шенкан.

Он указал на то, что, хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.

По словам Шенкана, окно возможностей для Украины не закрылось, но оно сузилось.

"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", - добавил он.

Ранее международная правозащитная организация Freedom House в своем отчете Свобода в мире 2018 отнесла Украину к категории частично свободных стран.