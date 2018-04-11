В Белграде власти демонтировали памятник Гагарину
В столице Сербии Белграде власти демонтировали памятник советскому космонавту Юрию Гагарину, установленный на улице, названной его именем. Решение о сносе памятника было принято на фоне возникшей в соцсетях волны критики монумента за его странные пропорции.
Об этом сообщает ВВС Украина.
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Бюст Юрия Гагарина власть заказала в прошлом году - его открыли в конце прошлой недели. Но что-то пошло не так: оказалось, что бюст Гагарина не подходит по размеру к постаменту, на котором его установили. В результате с земли человеку нормального роста можно было увидеть только часть головы Гагарина.
“Единственный способ рассмотреть бюст - запустить себя в небо“, - саркастически отмечал сербский сайт Noizz.
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Пользователи соцсетей высмеяли памятник. Кто-то шутил, что бюст сделали таким маленьким, “чтобы его не сдуло с постамента“. Другие иронизировали, что маленький бюст “вероятно, не украдут“. Некоторые пользователи соцсетей предполагали, что внутри постамента спрятана статуя космонавта в полный рост. Другие - что бюст - это концептуальная инсталляция современного искусства, и тело космонавта должен найти сам зритель.
О демонтаже объявил городской менеджер Белграда Горан Весич после встречи с заказчиками - фондом бизнесменов братьев Карич.
“Мы констатировали, что при его проектировании не выполнили требования фонда как заказчика, а к процессу утверждения внешнего вида не привлекли ни город Белград, ни управление по защите памятников культуры, ни минкультуры“, - отметил Весич.
Теперь на месте памятника остался лишь массивный постамент с надписью “Юрий Алексеевич Гагарин“ на сербском языке.
Как сообщалось 28 марта, эксперт раскрыл причину гибели Гагарина.