Британка "отстегнула" нос в прямом эфире

Жительница Великобритании Джейн Хардман из-за недуга лишилась носа, поэтому специалисты создали для нее протез, который крепится к лицу с помощью магнитов.

Джейн Хардман в прямом эфире показала последствия своего недуга Скриншот из видео

Страдающая от аутоиммунного заболевания англичанка Джейн Хардман в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, “отстегнув“ нос. Соответствующее видео во вторник, 10 апреля, было опубликовано на Уoutube.

Смотри также: У китаянки в носу вырос зуб

По словам женщины, гранулематоз лишил ее собственного носа, поэтому специалисты создали для нее протез, который крепится к лицу с помощью магнитов. Для этого ей пришлось перенести операцию по вживлению магнитных крепежей в кости лицевого черепа.

Хардман с юмором отнеслась к недугу. По ее словам, самое сложное - контролировать себя, когда хочется чихнуть.

Ранее сообщалось, что 57-летняя жительница Великобритании Джэнет Хоррокс ради сходства со своей 35-летней дочерью потратила более 56 тысяч долларов на операции.