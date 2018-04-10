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В Франция заверила, что делает все, чтобы закрыть "представительство" ДНР

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Французский парламентарий заявила, что это "очень болезненный вопрос для Франции".
Французский депутат заявила об активной работе
Французский депутат заявила об активной работе
bbc.com

Председатель группы дружбы с Украиной в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции) Валерия Фор-Мунтян заявила, что Франция прилагает все усилия, чтобы закрыть “представительство“ ДНР в Марселе.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде.

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“Мы делаем все, чтобы эту ассоциацию закрыли. Наш министр подал в суд. Поверьте, в этом плане мы очень активно работаем“, - заявила она.

Депутат подчеркнула, что это “очень болезненный вопрос для Франции“.

Напомним, 25 сентября 2017 года во французском городе Марсель боевики ДНР открыли свое “представительство“.

Позднее, 21 декабря, посол Франции в Украине сообщила, что французская прокуратура занялась ликвидацией “представительства“ ДНР.

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Теги: Франция, Марсель, ДНР, боевики, депутат
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