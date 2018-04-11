Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ возбудили дело из-за стрельбы на блокпосту на Донбассе

Комментариев: 4
Следком России обвиняет украинских военных в стрельбе на контрольно-пропускном пункте Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница.
Следком РФ возбудил дело из-за стрельбы на блокпосту на Донбассе
Следком РФ возбудил дело из-за стрельбы на блокпосту на Донбассе
Следком РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на КПП Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница. Об этом в среду, 11 апреля, сообщается на сайте СК РФ.

Ведомство подает ситуацию как обстрел со стороны украинских военнослужащих.

По данным Следкома, 7 апреля 2018 года "украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического оружия территории контрольно-пропускного пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики Еленовка в районе одноименного поселка".

В результате получила ранения мирная жительница 1963 года рождения.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении.

Ранее Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обвинив его в "воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-Россия, уголовное дело, донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, Следком РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Ser7    11.04.2018, 11:07
Оценка:  +1
Ser7
А следком рф коим боком к этому?
Внутреннее дело Украины.
Peyot    11.04.2018, 10:49
Оценка:  -1
Peyot
Второй день орки мордора молчат. После пасхи не отрезвели или новые методички получают?
Woodbrother    11.04.2018, 10:37
Оценка:  +2
Woodbrother
Следственный комитет на россии своими действиями позорит легенду про ихтамнетов.
Go_west    11.04.2018, 10:49
Оценка:  +3
Go_west
Каким боком следком россии к так называемой днр, или они уже признали ее своей собственностью???
Лучше бы искали, кто разрешил валить в волоколамске сколько мусора. Хотя этого нельзя, это часть скрепов - все должны прикоснуться к московсой жизни, хотя бы через мусор.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь