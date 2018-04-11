В РФ возбудили дело из-за стрельбы на блокпосту на Донбассе

Следком России обвиняет украинских военных в стрельбе на контрольно-пропускном пункте Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница.

Следком РФ возбудил дело из-за стрельбы на блокпосту на Донбассе Следком РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы на КПП Еленовка 7 апреля, когда получила ранение мирная жительница. Об этом в среду, 11 апреля, сообщается на сайте СК РФ.

Ведомство подает ситуацию как обстрел со стороны украинских военнослужащих.

По данным Следкома, 7 апреля 2018 года "украинские военнослужащие, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный обстрел из автоматического оружия территории контрольно-пропускного пункта самопровозглашенной Донецкой народной республики Еленовка в районе одноименного поселка".

В результате получила ранения мирная жительница 1963 года рождения.

По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело.

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также должностных лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении.

Ранее Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, обвинив его в "воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

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