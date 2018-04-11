Над Сирией заметили российские Су-34 с противокорабельными ракетами

Перевооружение Су-34 может быть связано с пребыванием в Средиземном море кораблей ВМФ США.

Су-34 были замечены в Латакии, где находится авиабаза РФ riafan.ru

В небе над Сирией были замечены российские истребители-бомбардировщики Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами.

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Об этом в Telegram сообщает Warjournal.

“В небе Латакии, где находится российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35У“, - говорится в сообщении.

Су-34 вооружили ракетами Х-35У t.me/warjournal

Перевооружение Су-34 может быть связано с пребыванием в Средиземном море кораблей ВМФ США.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что американский эсминец USS Donald Cook подошел на расстояние в 100 километров от сирийского Тартуса. В тоже время, США отправили ударную группу кораблей в Средиземное море.

Ранее, президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта.