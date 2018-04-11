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Над Сирией заметили российские Су-34 с противокорабельными ракетами

Комментариев: 8
Перевооружение Су-34 может быть связано с пребыванием в Средиземном море кораблей ВМФ США.
Су-34 были замечены в Латакии, где находится авиабаза РФ
Су-34 были замечены в Латакии, где находится авиабаза РФ
riafan.ru

В небе над Сирией были замечены российские истребители-бомбардировщики Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами.

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Об этом в Telegram сообщает Warjournal.

“В небе Латакии, где находится российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35У“, - говорится в сообщении.

Су-34 вооружили ракетами Х-35У
Су-34 вооружили ракетами Х-35У
t.me/warjournal

Перевооружение Су-34 может быть связано с пребыванием в Средиземном море кораблей ВМФ США.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что американский эсминец USS Donald Cook подошел на расстояние в 100 километров от сирийского Тартуса. В тоже время, США отправили ударную группу кораблей в Средиземное море.

Ранее, президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта.

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Теги: Сирия, Хмеймим, Су-34, ракеты, корабли, ВВС РФ
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Комментариев (10)
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mtrevbccde    11.04.2018, 11:23
Оценка:  -3
mtrevbccde
Ну надо же проявлять гостеприимство к"Дональду Куку"сотоварищами..Россияне там находятся легально,по приглашению официальных властей.А"хозяев планеты"туда никто не звал.
mtrevbccde    11.04.2018, 11:23
Оценка:  -3
mtrevbccde
Ну надо же проявлять гостеприимство к"Дональду Куку"сотоварищами..Россияне там находятся легально,по приглашению официальных властей.А"хозяев планеты"туда никто не звал.
foster12    11.04.2018, 11:40
Оценка:  0
foster12
Так пуйло заявило о выводе войск. Остались одни ихтамнеты....
mtrevbccde    11.04.2018, 11:46
Оценка:  -1
mtrevbccde
Напиши ещё что-то подобное,но уже под другим ником.Чтобы все единичные посетители этого лайносайта думали что здесь целая толпа русофобов.Лично я не помню чтобы твой идол пуйлошенко,оно же пуйло,такое говорило. ;-)
Woodbrother    11.04.2018, 11:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Если СУ-34 вдруг с ракетой стал летать
Значит трупы ихтамнетов будут с моря вынимать.
mtrevbccde    11.04.2018, 11:27
Оценка:  -2
mtrevbccde
Черновицкая умалишённая старушка,ты зря теряешь время на разговоры о российской авиации.Пердаки твоих звёздно-полосатых хозяев далеко не все ещё подлизаны.Так что лучше продолжай заниматься своим любимым занятием. ;-)
mtrevbccde    11.04.2018, 11:28
Оценка:  -2
mtrevbccde
Черновицкая умалишённая старушка woodbrother,ты зря теряешь время на разговоры о российской авиации.Пердаки твоих звёздно-полосатых хозяев далеко не все ещё подлизаны.Так что лучше продолжай заниматься своим любимым занятием. ;-)
Дратутий    11.04.2018, 11:32
Оценка:  0
Дратутий
ахахаха )) бабушка всё тебе покоя не даёт?
mtrevbccde    11.04.2018, 11:43
Оценка:  0
mtrevbccde
И ты здесь,бессильно-потешное многоликое бабушкино лизунишко.Похоже вы с ней одни и те же методички облизываете.Ты лучше не теряй время,бессильное,а пиши жалобы модеру,пусть он ещё один мой аккаунт(из 1000)на месяц заблокирует.Обещаю,я очень сильно расстроюсь! ;-)
Дратутий    11.04.2018, 11:46
Оценка:  -1
Дратутий
ко-ко-ко
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