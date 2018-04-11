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Продуктовый набор судного дня: ТВ готовит россиян к войне

Комментариев: 3
Пропагандисты рассказали россиянам, что брать с собой в бомбоубежища.
"Наконец-то похаваем вдоволь в бомбубежище!!!" -пишут россияне в соцсетях
"Наконец-то похаваем вдоволь в бомбубежище!!!" -пишут россияне в соцсетях
Скриншот из видео

На пропагандистском телеканале Россия проинструктировали граждан страны, какие продукты нужно купить и взять с собой в бомбоубежище.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

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“Далеко не все продукты действительно стоит брать с собой. Например из круп, дольше всех хранится рис - в среднем до 8 лет. От 3 до 7 лет хранится овсянка. А вот срок годности гречки - не более года. Довольно долго, разумеется, можно продержаться на мясных консервах - они в среднем хранятся до 5 лет. Рыбные меньше - не более двух. Ну, и конечно, сложно обойтись без молока хотя бы в сухом виде, а также сахара и соли. Российская традиция велит при любых потрясениях и катаклизмах запасаться макаронами, но этот продукт профессиональные выживальщики не советуют брать за собой в бункер. Хранить макароны можно только в герметичной упаковке. В открытом виде они быстро отсыревают и портятся“, - рассказали в сюжете.

"О да! Оливковое масло - наше фсе!" - отмечают в комментариях
скриншот

Пропагандисты отметили, что говорят об этом для того, чтобы люди не потратили деньги зря и продуктового запаса хватило на как можно более долгое время. Сюжет росТВ активно комментируют пользователи соцсетей.

“Российский зомбоящик готовит россиян к войне“, - резюмировал один из пользователей.

Люди в комментариях неоднозначно восприняли данный сюжет, отметив чрезмерно агрессивную риторику российских телеканалов: “А им лишь бы нагадить“, “Наконец-то похаваем вдоволь в бомбубежище!!!“ “Я не понял - идти в бомбоубежище или мы никому не нужны?“ “О да! Оливковое масло - наше фсе!“.

На росТВ рассказали, что брать с собой в бомбоубежища
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Ранее в Сети опубликовали учебник ДНР, с помощью которого в подконтрольных террористам районах Донбасса оккупанты рассказывают детям прививают ненависть к Украине.

ДНР также открыто вербует несовершеннолетних в “ополчение“. Есть пропагандистское видео, в котором 10-классника называют “старшим лейтенантом.“

 

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Теги: бомбоубежища, продукты, война, Россия, росТВ
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Комментариев (3)
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Emmzz    11.04.2018, 11:45
Оценка:  0
Emmzz
История повторяется. Пора вернуться к классике и еще раз пересмотреть серию Сумеречной Зоны "Старик в пещере".
Колишній-східняк    11.04.2018, 11:26
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Стає страшно...
Emmzz    11.04.2018, 11:39
Оценка:  -1
Emmzz
Немного есть )
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