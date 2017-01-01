В Мексике две недели ловили сбежавшую обезьяну

Мексиканские зоологи смогли поймать обезьяну, которая успешно убегала от них в течение двух недель. Маленький капуцин убежал из частного дома, и обезьяну преследовали по всему Мехико.

Маленький капуцин сбежал из частного дома Кадр из видео

В столице Мексики две недели ловили сбежавшего из частного дома маленького капуцина. Обезьяну преследовали по всему Мехико, сообщает ТСН.

Из-за капуцина пришлось остановить движение на одной из самых оживленных улиц Мехико. Но и тогда поймать обезьяну не удалось.

Позже зоологи, используя ружье с транквилизатором, все же смогли поймать капуцина. После его доставили в клинику.

Ранее в Колумбии в городе Картахена беспородная собака, у которой погибли щенки, взяла под свою опеку детеныша капуцина.

