В Индонезии от отравления алкоголем погибли более 90 человек

Полиция задержала девять человек, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В Индонезии из-за отравления алкоголем погибли 90 человек

В Индонезии более 90 человек погибли из-за отравления алкоголем. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает The Jakarta Post.

Отмечается, что полиция задержала девять человек, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя.

Полиция выясняет степень причастности каждого из правонарушителей к инциденту.

По местным законам, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Старобельском районе Луганской области три человека умерли от отравления алкоголем.

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