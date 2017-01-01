В Индонезии от отравления алкоголем погибли более 90 человек
Полиция задержала девять человек, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
В Индонезии более 90 человек погибли из-за отравления алкоголем. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает The Jakarta Post.
Отмечается, что полиция задержала девять человек, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя.
Полиция выясняет степень причастности каждого из правонарушителей к инциденту.
По местным законам, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Старобельском районе Луганской области три человека умерли от отравления алкоголем.
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