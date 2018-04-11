В Алжире разбился Ил-76: погибли более 100 военных
Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 километрах от столицы Алжира. Самолет упал вскоре после взлета.
В Алжире разбился военно-транспортный самолет Ил-76, сообщает телеканал Аль-Арабия в среду, 11 апреля. Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира.
Жертвами аварии стали 105 человек. Почти все находившиеся на борту – военнослужащие. Самолет упал вскоре после взлета. Причины катастрофы пока неизвестны.
Отмечается, что жертвами авиакатастрофы также стали 26 членов Фронта Полисарио, организации, ведущей борьбу за независимость Западной Сахары от Марокко.
# #crash— Ennahar Tv (@ennaharonline) 11 апреля 2018 г.
# # # pic.twitter.com/L3lmz0xqRR
#— Ennahar Tv (@ennaharonline) 11 апреля 2018 г.
#_ # # # #
: " # " pic.twitter.com/k2OtGor1bb
Ранее в Аргентине разбился легкомоторный самолет Piper PA-34 Seneca. Пятеро находившихся на борту человек погибли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент