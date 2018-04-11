В Алжире разбился Ил-76: погибли более 100 военных

Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 километрах от столицы Алжира. Самолет упал вскоре после взлета.

В Алжире разбился военно-транспортный самолет Ил-76, сообщает телеканал Аль-Арабия в среду, 11 апреля. Авиакатастрофа произошла в провинции Блида, возле города Буфарик, примерно в 30 км от столицы Алжира.

Жертвами аварии стали 105 человек. Почти все находившиеся на борту – военнослужащие. Самолет упал вскоре после взлета. Причины катастрофы пока неизвестны.

Отмечается, что жертвами авиакатастрофы также стали 26 членов Фронта Полисарио, организации, ведущей борьбу за независимость Западной Сахары от Марокко.

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