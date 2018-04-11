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Россия обещает США жесткий ответ на военные действия против Асада

Комментариев: 2
Любая американская ракета, выпущенная по Сирии, будет сбита. Однако в Российской Федерации хотят избежать столкновений, поэтому готовы вести переговоры.
Пригород Дамаска Восточная Гута
Пригород Дамаска Восточная Гута

В России пообещали сбивать каждую американскую ракету, которая будет выпущена по Сирии, как и пусковое устройство, из которого эта ракеты будет выпущена. Об этом в интервью сирийскому телеканалу заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, сообщает Reuters в среду, 11 апреля.

Он отметил, что такое решение приняли президент РФ Владимир Путин и руководитель российского Генштаба.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

Накануне вечером Совбез ООН не смог договориться по Сирии.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Сирия, ракета, Асад, химическое оружие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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dиk    11.04.2018, 13:06
Оценка:  0
dиk
Пример вагнеров ничему не научил?Пусковое устройство будет от 450 до 2000 тыщ км.Чем будем уничтожать?Да на подлодке порядка 150 Томагавков еще.И толку-то от самолетов
DontHurt    11.04.2018, 12:54
Оценка:  +3
DontHurt
Любая? А крылатая? Не думаю, что РФ раскошелится на горючку даже для тех самолётов ДРЛО, что ещё остались от Союза. Так что опять кривизна земли помешает. Что до "источников, с которых ракеты были выпущены" - это даже не смешно. Американский эсминец потопят? Там расклады даже не один к десяти...
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