Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ отрицают, что арестованное в Южном судно везло песок на Крымский мост

Комментариев: 0
В России рассказали, что песок на стройку возили сухопутным путем, а сейчас он и вовсе не нужен. Однако это никак не опровергает того, что земснаряд мог вести незаконную добычу песка.
Арестованное российское судно
Арестованное российское судно
Facebook.com/LlutsenkoYuri

В России отрицают, что арестованное в Одессе судно-земснаряд добывало и перевозило песок для строительства Крымского моста. Об этом со ссылкой на информационный центр Крымского моста пишет ТАСС.

"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", - пишет агентство со ссылкой на инфоцентр.

Напомним, вчера, 10 апреля, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинский суд арестовал российское судно, которое ведет незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста. Речь шла о незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).

В результате было арестовано находящееся в порту Южный судно компании Trans Services Maritime (порт приписки – Туапсе, Российская Федерация).

Напомним, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно Норд под российским флагом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, судно, арест, песок, Южный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь