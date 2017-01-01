В Сербии разбился военный самолет: есть жертвы
Под Белградом потерпел крушение военно-учебный самолет. Оба пилота катапультировались, один из них погиб, второй в тяжелом состоянии.
Под Белградом в Сербии потерпел крушение военно-учебный самолет SOKO G-4 Super Galeb, сообщает в среду, 11 апреля, Министерство обороны страны.
Сообщается, что крушение произошло около 9.50 утра. Обоим пилотам удалось катапультироваться, однако один из них погиб. Второй в тяжелом состоянии госпитализирован.
Напомним, ранее сегодня в Алжире потерпел крушение военный самолет Ил-76. По данным местного телевидения, погибли 105 человек.
В Хабаровске на улице рухнул вертолет: есть жертвы
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент