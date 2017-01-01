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В Голландии требуют убрать "музыкальные" дороги

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Голландцы, проживающих вблизи дорог, говорят, что устали от какофонии - ведь водители нередко превышают разрешенную скорость и тогда раздаются определенные звуки.

В голландской провинции Фрисландия местные жители требуют убрать "музыкальные" дороги. Как сообщает ТСН, власти на асфальте установила специальные полоски, чтобы водители не превышали скорость.

Колеса ударяют по специальным полоскам и образуют звуки. Если автомобиль движется с безопасной скоростью - 60 километров в час - дорога "играет" гимн региона.

Голландцы, проживающих вблизи дорог, говорят, что устали от какофонии - ведь водители нередко превышают разрешенную скорость.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил на 2018 год пять отдельных бюджетных программ ремонта и строительства дорог.

 

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Теги: музыка, Голландия, дороги, Нидерланды, дорога, трасса
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Источник: korrespondent.net

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