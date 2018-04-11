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В Японии оползень: есть жертвы

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В результате происшествия Один человек погиб, шестеро пропали без вести. Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.
В Японии оползень
В Японии оползень
STR/JIJI PRESS AFP

В префектуре Оита на юго-западе Японии начался оползень. Об этом в среду, 11 апреля, пишут РИА Новости со ссылкой на мэрию города Накацу.

В курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу, земля сошла со склона горы, поросшей кедром, на четыре коттеджа.

По данным мэрии, найдено тело одного мужчины, еще пять женщин пропали без вести.

Причины оползня пока не установлены. По данным сейсмологов, ни землетрясений, ни проливных дождей, которые обычно могут вызвать такого рода бедствия, не отмечено.

Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.

 

Cмотрите фотогалерею: В Японии оползень: есть жертвы

 

Ранее сообщалось об оползнях в Калифорнии, жертвами которых стали 20 человек.

 

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Теги: Япония, фото, жертвы, оползень, пропал
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Источник: korrespondent.net

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