В Японии оползень: есть жертвы

В результате происшествия Один человек погиб, шестеро пропали без вести. Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.

В префектуре Оита на юго-западе Японии начался оползень. Об этом в среду, 11 апреля, пишут РИА Новости со ссылкой на мэрию города Накацу.

В курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу, земля сошла со склона горы, поросшей кедром, на четыре коттеджа.

По данным мэрии, найдено тело одного мужчины, еще пять женщин пропали без вести.

Причины оползня пока не установлены. По данным сейсмологов, ни землетрясений, ни проливных дождей, которые обычно могут вызвать такого рода бедствия, не отмечено.

Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.

Ранее сообщалось об оползнях в Калифорнии, жертвами которых стали 20 человек.

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