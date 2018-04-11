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Во всех школах Турции будут преподавать украинский язык

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По данным исследовательского языкового центра SIL International, в Турции говорят на 40 разных языках.
Дети смогут выбрать этот язык среди факультативных
Дети смогут выбрать этот язык среди факультативных
turkeyforfriends.com

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В Турции во всех школах вводят факультативное изучение украинского языка. Соответствующий указ 11 апреля опубликовали в Официальном вестнике.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Громадське.

В постановлении кабинета министров отмечают, что отныне украинский и болгарский преподавать факультативно в учебных заведениях страны.

Среди иностранных языков в Турции обязательным для изучения в школе является английский язык, дополнительно можно выбирать для изучения немецкий и французский.

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Ученики в возрасте от 13 до 16 лет могут изучать языки, на которых говорят в Турции и соседних странах, в том числе курдские диалекты курманджи и сорани, лазский, абхазский и грузинский языки.

Как сообщалось 27 марта, в Стамбульском университете состоялось открытие отделения украинского языка и литературы. 

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Теги: Турция, украинский язык, школа
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Комментариев (1)
леонид    11.04.2018, 14:46
Оценка:  0
леонид
Готоввяться ребята...
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