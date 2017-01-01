Химатака в Сирии: ВОЗ заявила о 500 пострадавших

В сообщении Всемирной организации здравоохранения говорится, что все пострадавшие и погибшие имели симптомы, схожие с симптомами при отравлении химическим оружием.

В сирийском городе Дума 43 человека погибли и 500 пострадали от симптомов, схожих с отравлением токсичными химикатами. Об этом в среду, 11 апреля, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Около 500 человек попали в больницы с признаками и симптомами отравления токсичными химикатами. В частности, наблюдались признаки сильного раздражения слизистой, нарушение дыхания и работы центральной нервной системы", - сообщает организация, ссылаясь на данные своих партнеров по программе Health Cluster.

Отмечается, что более 70 человек, укрывшихся в подвалах, погибли. Смерть 43 из них связана с симптомами, похожими на возникающие при воздействии высокотоксичного химиката.

"Два медучреждения, по сообщениям, пострадали от этих атак", - отмечает ВОЗ.

"Организация требует немедленного доступа к месту атаки для предоставления медицинской помощи пострадавшим, оценки их состояния", - заявил заместитель директора ВОЗ Питер Салама.

Химатака в Сирии: Трамп готовит удар по РФ

Ранее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила о планах в ближайшее время направить в Думу своих инспекторов.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в городе уже не ведутся бои, он контролируется сирийской армией и российской военной полицией.

"Если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОЗХО, то они будут предоставлены", - говорил министр. Лавров также отметил, что российские специалисты не обнаружили в Думе следов применения химоружия.

В то же время в США и ЕС считают, что в городе имело место применение химического оружия. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химическую атаку в Сирии и не исключил при этом военного варианта.

В свою очередь в России пообещали США жесткий ответ на военные действия против Асада.

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