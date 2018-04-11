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В России роботы примут участие в Параде победы - СМИ

Комментариев: 2
На Параде победы на Красной площади в Москве покажут робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-9. Их уже привезли в Алабино для участия в репетициях.
Уран-6 и Уран-9 примут участие в параде в Москве
Уран-6 и Уран-9 примут участие в параде в Москве
supercoolpics.com

В Параде победы на Красной площади в Москве примут участие робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-9. Об этом в среду, 11 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, роботы уже прибыли в Алабино для участия в репетициях.

К слову, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57.

Напомним, на параде в 2017 году Москва показала новую военную технику, в том числе разные зенитно-ракетные комплексы для Арктики, которую Кремль в последнее время активно милитаризирует.

 

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Теги: Россия, Москва, парад, роботы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    11.04.2018, 14:37
Оценка:  +1
Колишній-східняк
От аби на Красній площі отакий пил зі щебнем підняли....
Filini    11.04.2018, 14:35
Оценка:  +1
Filini
Уже закупили полиэтиленовые костюмы роботов чтоб переодевать бюджетников..
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