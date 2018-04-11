В России роботы примут участие в Параде победы - СМИ
На Параде победы на Красной площади в Москве покажут робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-9. Их уже привезли в Алабино для участия в репетициях.
В Параде победы на Красной площади в Москве примут участие робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-9. Об этом в среду, 11 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, роботы уже прибыли в Алабино для участия в репетициях.
К слову, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57.
Напомним, на параде в 2017 году Москва показала новую военную технику, в том числе разные зенитно-ракетные комплексы для Арктики, которую Кремль в последнее время активно милитаризирует.
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