В России роботы примут участие в Параде победы - СМИ

На Параде победы на Красной площади в Москве покажут робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-9. Их уже привезли в Алабино для участия в репетициях.

Уран-6 и Уран-9 примут участие в параде в Москве supercoolpics.com

В Параде победы на Красной площади в Москве примут участие робототехнические комплексы Уран-6 и Уран-9. Об этом в среду, 11 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, роботы уже прибыли в Алабино для участия в репетициях.

К слову, ранее в Минобороны РФ сообщали, что в параде впервые примут участие истребители пятого поколения Су-57.

Напомним, на параде в 2017 году Москва показала новую военную технику, в том числе разные зенитно-ракетные комплексы для Арктики, которую Кремль в последнее время активно милитаризирует.

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