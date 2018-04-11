"Ты спаслась, а они нет": дочь ликвидатора пожара в Кемерово травят в школе

Третьекласснице устроили травлю за то, что ее отец якобы виноват в гибели детей в ТЦ "Зимняя Вишня". Отец девочки говорит, что теперь ей понадобится психолог.

Дочь одного из сотрудников МЧС, занимавшегося ликвидацией пожара в ТЦ Зимняя Вишня в Кемерово, подвергается жестокой травле со стороны одноклассников. Девочке устроили буллинг за то, что ее отец якобы виноват в гибели остальных детей, а она сама – в том, что выжила, рассказывает российское издание 360.

Как отмечается, в день пожара девочка была в ТЦ, однако ей удалось спастись. Вместе с мамой, они выбирали весеннюю обувь в магазине на первом этаже и успели эвакуироваться. После трагедии, одноклассники девочки узнали, что ее отец был среди тех, кто тушил пожар. С тех пор в школе дочери ликвидатора не дают жизни

“Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!“ – вот, что, по словам отца, слышит каждый день в школе ученица третьего класса.

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“Она маленькая, не понимает толком. Плакала много, но в школу пошла. Любит учиться. У дочки четверки и пятерки. И одноклассники знают, что папа у нее был в “Вишне“. И теперь она не хочет даже выходить из дома, начинает рыдать, задыхаться, когда пытаемся даже выйти погулять“ - сказал сотрудник МЧС.

Жена пожарного обратилась к учителю школы, но тот лишь развел руками и предложил подождать, пока пройдет время. Отец третьеклассницы рассказал, что ее толкают и унижают – морально и физически.

“Дочка плачет, не хочет идти в школу. Вызвали ей врача, но, кажется, нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников – пожарные виноваты, не стали спасать“, - рассказал отец жертвы буллинга.

Напомним, пожар в ТРЦ Зимняя Вишня в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта в России объявлен днем траура. Сообщается, что очагом возгорания в Кемерово стал сухой бассейн с поролоновыми кубиками.