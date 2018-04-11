В РФ отреагировали на угрозы Трампа о ракетном ударе

Захарова намекнула, что США, выпуская ракеты, стремятся якобы "замести следы провокации".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не “законное сирийское правительство“.

Об этом она написала в Facebook.

“Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории“, - написала Захарова.

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Пресс-секретарь МИД РФ намекнула, что США, выпуская ракеты, стремятся якобы “замести следы провокации“.

“А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и заключается в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами разумных ракет, и международным инспекторам уже нечего будет искать в качестве доказательств?“, - уточнила она.

Напомним, 11 апреля в России пообещали сбивать каждую американскую ракету, которая будет выпущена по Сирии, как и пусковое устройство, из которого эта ракеты будет выпущена.

Позднее, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.