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В РФ отреагировали на угрозы Трампа о ракетном ударе

Комментариев: 5
Захарова намекнула, что США, выпуская ракеты, стремятся якобы "замести следы провокации".
Трамп предостерег РФ от партнерства с Ассадом
Трамп предостерег РФ от партнерства с Ассадом
ntv.ru

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не “законное сирийское правительство“. 

Об этом она написала в Facebook.

“Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории“, - написала Захарова.

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Пресс-секретарь МИД РФ намекнула, что США, выпуская ракеты, стремятся якобы “замести следы провокации“.

“А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и заключается в том, чтобы быстро замести следы провокации ударами разумных ракет, и международным инспекторам уже нечего будет искать в качестве доказательств?“, - уточнила она.

Напомним, 11 апреля в России пообещали сбивать каждую американскую ракету, которая будет выпущена по Сирии, как и пусковое устройство, из которого эта ракеты будет выпущена.

Позднее, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.

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Теги: Россия, РФ, МИД, Захарова, Трамп, ракеты, Сирия
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Комментариев (5)
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Get__X    11.04.2018, 16:13
Оценка:  +3
Get__X
Я так понимаю, торговцы спиртным сегодня потирают руки
Coюзник    11.04.2018, 16:06
Оценка:  +3
Coюзник
Вся эта ситуация напоминает спор двух пьяных мужиков ... у кого длиннее и кто может дольше ... при этом ни один ни другой не задумывается о концептивах и других последствиях их спора
Woodbrother    11.04.2018, 16:23
Оценка:  0
Woodbrother
Немного не так. Просо у цивилизованного мира терпенье лопнуло от российскийх бандитских выходок. Пора зарвавшимся кремлевским уголовникам дать отпор.
Deeffuzon    11.04.2018, 16:00
Оценка:  +4
Deeffuzon
Путин опять делает жалкие попытки консолидировать "русских" перед инаугурацией?
Доиграитесь.
Peyot    11.04.2018, 15:52
Оценка:  +6
Peyot
и самое смешное что вата этот маразм хавает двумя ложками одновременно))))
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