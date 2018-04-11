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В Беларуси начались совместные с Россией военные учения

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В учении с обеих сторон задействовано более 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе авиация и войска ПВО.
В Беларуси проводятся совместные с РФ военные учения
В Беларуси проводятся совместные с РФ военные учения
function.mil.ru

В Беларуси на полигоне Брестский стартовали совместные тактические учения десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск России и белорусских Сил специальных операций. Об этом в среду 11 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Ротная тактическая группировка военнослужащих двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления Сахара на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров из вертолетов МИ-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси.   

Также сообщается, что вторая группировка совершила 15-километровый марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 единиц автомобильной и бронированной техники.

"Впервые на территории Беларуси в совместном учении принимает участие инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ", - сказано в сообщении. 

В учении задействовано более 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты МИ-8  ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Как отмечается, основная фаза российско-белорусских военных учений завершится 12 апреля.

Напомним, в сентябре 2017 года в Беларуси проводились масштабные военные учения с участием России Запад-2017.

Ранее министр обороны Германии предупредила, что на российско-белорусских учениях Запад-2017 число военных может превысить 100 тысяч.

 

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Теги: Россия, армия и вооружение, Беларусь, армия, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
V7151017    11.04.2018, 16:05
Оценка:  +1
V7151017
надо укреплять украинско-белорусскую границу.
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